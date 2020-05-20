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2020-05-20T23:18
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Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
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РИА Новости

Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета

23:18 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой и посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почета Аветисяна Андрея Левоновича - посла по особым поручениям МИД РФ, Захарову Марию Владимировну - директора департамента информации и печати МИД РФ, Небензю Василия Алексеевича - постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителя Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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РоссияМария ЗахароваВасилий НебензяВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Если вы про Путина, то у него один советский орден "Знак Почета" - 1988, один российский "Орден Почета" - 1996 и один орден "За заслуги перед республикой Дагестан", много орденов иностранных государств и ни одной награды за время своего правления, хотя на мой взгяд он достоин...
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