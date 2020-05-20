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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T23:16
https://ria.ru/20200520/1571758159.html
В Белом доме заявили о прогрессе в борьбе с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570730373_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d4eb1d721c19b9480fb97f8d10de66a6.jpg
РИА Новости

В Белом доме заявили о прогрессе в борьбе с коронавирусом

23:16 20.05.2020
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© REUTERS / Mark MakelaМедицинские работники в Филадельфии
Медицинские работники в Филадельфии
© REUTERS / Mark Makela
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Число смертей от коронавируса и другие показатели эпидемии в США последовательно сокращаются, заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
"Лишь на прошлой неделе мы видели сокращение смертей на 15%. С 1 апреля по 15 мая число госпитализаций сократилось на 50%, и сейчас у нас меньше 25 тысяч новых случаев (заболевания) в день. Так что мы видим прогресс", - сказала она на брифинге в Белом доме.
CША продолжают лидировать в мире по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 (более 1,5 миллиона) и смертей от вируса (более 92,5 тысячи).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Администрация президента СШАСШАВ мире
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