В Белом доме заявили о прогрессе в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Число смертей от коронавируса и другие показатели эпидемии в США последовательно сокращаются, заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
"Лишь на прошлой неделе мы видели сокращение смертей на 15%. С 1 апреля по 15 мая число госпитализаций сократилось на 50%, и сейчас у нас меньше 25 тысяч новых случаев (заболевания) в день. Так что мы видим прогресс", - сказала она на брифинге в Белом доме.
CША продолжают лидировать в мире по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 (более 1,5 миллиона) и смертей от вируса (более 92,5 тысячи).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.