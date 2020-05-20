Apple выпустила "коронавирусное" обновление для iPhone

Технология распознавания лица Face ID пока что не научилась "узнавать" владельца, если он носит маску, как того требуют в общественных местах многие страны. Однако если сделать жест смахивания вверх на заблокированном экране, сразу появится экран ввода пароля. Раньше этого экрана приходилось ждать дольше.