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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T23:11
https://ria.ru/20200520/1571758060.html
Apple выпустила "коронавирусное" обновление для iPhone
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570667999_0:143:1783:1146_1036x0_80_0_0_2f375f3022c52acc965b202fc287750a.jpg
РИА Новости

Apple выпустила "коронавирусное" обновление для iPhone

23:11 20.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
Новый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Новый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
Версия операционной системы iOS 13.5 доступна для скачивания.
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
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Технология распознавания лица Face ID пока что не научилась "узнавать" владельца, если он носит маску, как того требуют в общественных местах многие страны. Однако если сделать жест смахивания вверх на заблокированном экране, сразу появится экран ввода пароля. Раньше этого экрана приходилось ждать дольше.
Кроме того, в операционную систему включены технологии для использования приложений, показывающих возможный контакт пользователя с коронавирусом на основе отслеживания его контактов.
Наконец, компания усовершенствовала видеочат FaceTime для нескольких собеседников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Apple iPhoneApple iOSAppleТехнологии
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