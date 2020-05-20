Apple выпустила "коронавирусное" обновление для iPhone

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
Версия операционной системы iOS 13.5 доступна для скачивания.
Технология распознавания лица Face ID пока что не научилась "узнавать" владельца, если он носит маску, как того требуют в общественных местах многие страны. Однако если сделать жест смахивания вверх на заблокированном экране, сразу появится экран ввода пароля. Раньше этого экрана приходилось ждать дольше.
Кроме того, в операционную систему включены технологии для использования приложений, показывающих возможный контакт пользователя с коронавирусом на основе отслеживания его контактов.
Наконец, компания усовершенствовала видеочат FaceTime для нескольких собеседников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.