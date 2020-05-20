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2020-05-20T23:00
https://ria.ru/20200520/1571757943.html
Белый дом подтвердил намерение Трампа провести очный саммит G7
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РИА Новости

Белый дом подтвердил намерение Трампа провести очный саммит G7

23:00 20.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет провести очный саммит G7 в июне, подтвердила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.
"Не буду вдаваться в технические подробности того, как это произойдет. Просто отмечу, что президент очень хочет, чтобы саммит G7 прошел здесь, в Вашингтоне, по мере того как не только мы открываем свою страну (после карантина), но и весь мир начинает открываться. Он хотел бы, чтобы это прошло в июне, но касательно конкретной даты и механизмов того, как мы с этим справимся, у меня нет объявлений", - сказала Макинани на брифинге.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 20:11
Трамп рассчитывает провести саммит G7 "очень скоро"
Ранее Трамп написал в Twitter, что хочет проведения саммита в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса, "в намеченные даты или около того". Планировалось, что саммит состоится 10-12 июня.
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G7Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
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