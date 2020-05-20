Белый дом подтвердил намерение Трампа провести очный саммит G7

ВАШИНГТОН, мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет провести очный саммит G7 в июне, подтвердила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.
"Не буду вдаваться в технические подробности того, как это произойдет. Просто отмечу, что президент очень хочет, чтобы саммит G7 прошел здесь, в Вашингтоне, по мере того как не только мы открываем свою страну (после карантина), но и весь мир начинает открываться. Он хотел бы, чтобы это прошло в июне, но касательно конкретной даты и механизмов того, как мы с этим справимся, у меня нет объявлений", - сказала Макинани на брифинге.
Ранее Трамп написал в Twitter, что хочет проведения саммита в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса, "в намеченные даты или около того". Планировалось, что саммит состоится 10-12 июня.