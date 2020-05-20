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2020-05-20T22:53
https://ria.ru/20200520/1571757848.html
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
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РИА Новости

В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине

22:53 20.05.2020
21351
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
"Как предусматривается, Болградский район будет разделен на пять независимых административных частей, что нанесет тяжелый удар по целостности нашего болгарского общества", - говорится в резолюции, которая была предложена депутатами партий ГЕРБ и "Воля" и коалиции "Объединенные патриоты".
В заявлении парламент обязал совет министров страны предпринять все возможные действия, которые гарантируют целостность болгарской общины в Болградском районе в рамках предстоящей административной реформы на Украине.
В частности, законодатели призвали организовать экстренную межправительственную встречу с украинской стороной.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
19 мая, 15:15
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
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Одесская областьБолгарияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А вы читали ответ МИДа Украины? Он просто потрясающий в свете обнародования аудиозаписей. Цитирую: "«Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины». Это не всё, дальше - больше: «Защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы по защите национальных меньшинств. Украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность содействовать развитию национальной самобытности украинских граждан. Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современными европейскими практиками». Надеюсь, мы с Пристайко вас повеселили на ночь?
20 мая, 23:55
Von Stirliz
13120000
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