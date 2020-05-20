В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
"Как предусматривается, Болградский район будет разделен на пять независимых административных частей, что нанесет тяжелый удар по целостности нашего болгарского общества", - говорится в резолюции, которая была предложена депутатами партий ГЕРБ и "Воля" и коалиции "Объединенные патриоты".
В заявлении парламент обязал совет министров страны предпринять все возможные действия, которые гарантируют целостность болгарской общины в Болградском районе в рамках предстоящей административной реформы на Украине.
В частности, законодатели призвали организовать экстренную межправительственную встречу с украинской стороной.