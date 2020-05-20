В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине

"Как предусматривается, Болградский район будет разделен на пять независимых административных частей, что нанесет тяжелый удар по целостности нашего болгарского общества", - говорится в резолюции, которая была предложена депутатами партий ГЕРБ и "Воля" и коалиции "Объединенные патриоты".