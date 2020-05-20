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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T22:49
https://ria.ru/20200520/1571757740.html
В Чечне запретили передвижения на время празднования Ураза-байрама
https://cdn24.img.ria.ru/images/155258/05/1552580586_0:0:3146:1771_1036x0_80_0_0_90984c0ba8f7558422b162a7b18289ff.jpg
РИА Новости

В Чечне запретили передвижения на время празднования Ураза-байрама

22:49 20.05.2020
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Грозный. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 20 мая - РИА Новости. Власти Чечни полностью запретили передвижение по республике на празднование Ураза-байрама, которое продлится с 23 по 26 мая, сообщает в среду МВД по Чечне.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил четыре выходных дня в связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников Ураза-байрам и призвал жителей республики отметить в этом году его дома и не ходить в гости в связи с угрозой распространения коронавируса.
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"В связи с праздником объявлены четыре выходных дня и, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено", - говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальной странице в Instagram.
Министр внутренних дел Руслан Алханов отметил, что в целом население относится с пониманием к принимаемым по профилактике коронавируса мерам, но "попадаются безответственные граждане".
"Будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона", - подчеркнул министр, которого цитирует пресс-служба ведомства.
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Сотрудники МЧС в эти дни будут ездить на спецтранспорте и через громкоговорители призывать население республики соблюдать режим самоизоляции.
В Чечне в рамках мер по противодействию COVID-19 с начала апреля запрещено передвижение с 20.00 до 8.00.
По данным регионального минздрава, в республике зарегистрировано 1005 случаев заражения коронавирусом, из них 620 выздоровели, 11 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеЧеченская республика (Чечня)Руслан АлхановРамзан КадыровОбщество
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