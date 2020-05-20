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Религия и мировоззрение
2020-05-20T22:51
https://ria.ru/20200520/1571757691.html
Религиовед: опасения по поводу массовой чипизации сегодня безосновательны
https://cdn24.img.ria.ru/images/153194/30/1531943064_0:339:3038:2048_1036x0_80_0_0_cfef43d32fc94dfdb88ad3a5b45d68c9.jpg
РИА Новости

Религиовед: опасения по поводу массовой чипизации сегодня безосновательны

22:51 20.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкXXII Всемирный русский народный собор
XXII Всемирный русский народный собор
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Опасения по поводу установления "тотального электронного контроля" и "массовой чипизации" сейчас не имеют под собой оснований; если что-то подобное и произойдет, то это дело достаточно отдаленного будущего, считает директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.
"Массовая чипизация - это время достаточно далекого будущего. У нас у многих людей и мобильной связи-то нет на Земле, какая уж тут массовая чипизация", - сказал РИА Новости Силантьев, комментируя мнения, высказываемые некоторыми блогерами в социальных сетях.
Он обратил внимание на то, что чипы уже сейчас можно вживлять в человека, как и пять или десять лет назад, однако до сих пор этот процесс не приобрел массового характера. По мнению эксперта, это связано именно с тем, что подавляющее большинство людей выступают против этого.
"У меня вот знакомый есть, у которого чип вживлен, - это уже технологически возможно... Но у людей-то психология разная совершенно, и в подавляющем большинстве они такому внедрению в свой организм рады не будут", - сказал религиовед.
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По его словам, в мире происходят разные явления, в том числе и те, которые, наоборот, отодвигают возможность полного контроля над человеком. В пример собеседник агентства привел интернет, который "с точки зрения контроля за информацией и мыслями людей очень сильно подорвал основы этого контроля" и в сравнении с которым традиционные печатные СМИ контролировать на порядок проще.
В целом Силантьев отметил, что понимает логику тех, кто выступает против "цифрового концлагеря", поскольку нормальному человеку, по его словам, "действительно не нравится, когда его кто-то контролирует, особенно когда нарушается неприкосновенность его личной жизни с перспективой, что если он будет что-то делать не так, его поразят в правах".
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"Учитывая значительное сопротивление людей, причем не только в России, - я совершенно не уверен, что это реализуется. Есть разные системы - религиозные, политические, и не надо думать, что все всё будут делать одинаково. ... Мне кажется, есть теория, а есть практика. Практика от теории далека, и пока я прорывов не наблюдаю", - добавил он.
Комментируя мнение некоторых верующих по поводу того, что согласие с системой электронного контроля и участие в ней означает "отступление от веры", религиовед заметил, что "отказ от веры - это сознательное дело", а не то, что совершается помимо воли человека или путем его обмана.
"Подсунув там бабушке какой-то код и на этом основании записав ее в "сторонники антихриста", - это, безусловно, не означает ее отказа от веры", - пояснил Силантьев.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоман Силантьев
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