Религиовед: опасения по поводу массовой чипизации сегодня безосновательны

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Опасения по поводу установления "тотального электронного контроля" и "массовой чипизации" сейчас не имеют под собой оснований; если что-то подобное и произойдет, то это дело достаточно отдаленного будущего, считает директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.

"Массовая чипизация - это время достаточно далекого будущего. У нас у многих людей и мобильной связи-то нет на Земле, какая уж тут массовая чипизация", - сказал РИА Новости Силантьев, комментируя мнения, высказываемые некоторыми блогерами в социальных сетях.

Он обратил внимание на то, что чипы уже сейчас можно вживлять в человека, как и пять или десять лет назад, однако до сих пор этот процесс не приобрел массового характера. По мнению эксперта, это связано именно с тем, что подавляющее большинство людей выступают против этого.

"У меня вот знакомый есть, у которого чип вживлен, - это уже технологически возможно... Но у людей-то психология разная совершенно, и в подавляющем большинстве они такому внедрению в свой организм рады не будут", - сказал религиовед.

По его словам, в мире происходят разные явления, в том числе и те, которые, наоборот, отодвигают возможность полного контроля над человеком. В пример собеседник агентства привел интернет, который "с точки зрения контроля за информацией и мыслями людей очень сильно подорвал основы этого контроля" и в сравнении с которым традиционные печатные СМИ контролировать на порядок проще.

В целом Силантьев отметил, что понимает логику тех, кто выступает против "цифрового концлагеря", поскольку нормальному человеку, по его словам, "действительно не нравится, когда его кто-то контролирует, особенно когда нарушается неприкосновенность его личной жизни с перспективой, что если он будет что-то делать не так, его поразят в правах".

"Учитывая значительное сопротивление людей, причем не только в России, - я совершенно не уверен, что это реализуется. Есть разные системы - религиозные, политические, и не надо думать, что все всё будут делать одинаково. ... Мне кажется, есть теория, а есть практика. Практика от теории далека, и пока я прорывов не наблюдаю", - добавил он.

Комментируя мнение некоторых верующих по поводу того, что согласие с системой электронного контроля и участие в ней означает "отступление от веры", религиовед заметил, что "отказ от веры - это сознательное дело", а не то, что совершается помимо воли человека или путем его обмана.