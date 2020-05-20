СМИ сообщили о задержании возможного преемника аль-Багдади

КАИР, 20 мая — РИА Новости. В Ираке задержали возможного нового главаря террористической организации "Исламское государство"* Абдаллу Кардаша, сообщило агентство INA со ссылкой на национальную разведку.
Отмечается, что Абдалла Кардаш — это один из псевдонимов боевика.
Как ранее сообщала газета Guardian, его назначили новым главарем ИГ* в октябре прошлого года спустя несколько часов после ликвидации прежнего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.
Настоящее имя боевика, который также известен как Хаджи Абдалла, — Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.
Еще до ликвидации аль-Багдади американские военные считали Абдаллу Кардаша потенциальным кандидатом на роль нового главаря ИГ*. За его поимку был назначено вознаграждение в размере пяти миллионов долларов.
Об устранении прежнего лидера террористической организации в Идлибе президент Дональд Трамп объявил в середине осени прошлого года. Тогда глава государства поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации.
*Запрещенная в России террористическая организация.
20 апреля, 14:12СМИ сообщили местоположение нового главаря ИГ*