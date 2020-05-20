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2020-05-20T22:55
https://ria.ru/20200520/1571757650.html
СМИ сообщили о задержании возможного преемника аль-Багдади
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РИА Новости

СМИ сообщили о задержании возможного преемника аль-Багдади

22:37 20.05.2020 (обновлено: 22:55 20.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
КАИР, 20 мая — РИА Новости. В Ираке задержали возможного нового главаря террористической организации "Исламское государство"* Абдаллу Кардаша, сообщило агентство INA со ссылкой на национальную разведку.
Отмечается, что Абдалла Кардаш — это один из псевдонимов боевика.
Бойцы Исламского государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ)
19 марта, 08:00Война в Сирии
"Злобный воин", или "учитель". Чем опасен новый главарь ИГ*
Как ранее сообщала газета Guardian, его назначили новым главарем ИГ* в октябре прошлого года спустя несколько часов после ликвидации прежнего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.
Настоящее имя боевика, который также известен как Хаджи Абдалла, — Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.
Еще до ликвидации аль-Багдади американские военные считали Абдаллу Кардаша потенциальным кандидатом на роль нового главаря ИГ*. За его поимку был назначено вознаграждение в размере пяти миллионов долларов.
Об устранении прежнего лидера террористической организации в Идлибе президент Дональд Трамп объявил в середине осени прошлого года. Тогда глава государства поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Ирак
20 апреля, 14:12
СМИ сообщили местоположение нового главаря ИГ*
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ИракСирияСШАВ мире
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