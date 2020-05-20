СМИ сообщили о задержании возможного преемника аль-Багдади

Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии

КАИР, 20 мая — РИА Новости. В Ираке задержали возможного нового главаря террористической организации "Исламское государство"* Абдаллу Кардаша, сообщило агентство INA со ссылкой на национальную разведку. В Ираке задержали возможного нового главаря террористической организации "Исламское государство"* Абдаллу Кардаша, сообщило агентствосо ссылкой на национальную разведку.

Отмечается, что Абдалла Кардаш — это один из псевдонимов боевика.

Как ранее сообщала газета Guardian, его назначили новым главарем ИГ* в октябре прошлого года спустя несколько часов после ликвидации прежнего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Настоящее имя боевика, который также известен как Хаджи Абдалла, — Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.

Еще до ликвидации аль-Багдади американские военные считали Абдаллу Кардаша потенциальным кандидатом на роль нового главаря ИГ*. За его поимку был назначено вознаграждение в размере пяти миллионов долларов.

Турцию , Сирию и Ирак за помощь в ликвидации. Об устранении прежнего лидера террористической организации в Идлибе президент Дональд Трамп объявил в середине осени прошлого года. Тогда глава государства поблагодарил Россию,, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации.