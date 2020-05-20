Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T22:37
https://ria.ru/20200520/1571757619.html
В США приняли акт об отчетности торгующих на биржах китайских компаний
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416006_0:36:3513:2012_1036x0_80_0_0_66bb27628f0fad747d19720706c27b73.jpg
РИА Новости

В США приняли акт об отчетности торгующих на биржах китайских компаний

22:37 20.05.2020
2140
© РИА Новости / Брайан СмитТабло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
© РИА Новости / Брайан Смит
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Сенат США в среду единогласно принял "Акт об ответственности иностранных компаний" S.945, который требует от зарубежных организаций, торгующихся на биржах США, соответствовать и отчитываться, согласно американскому законодательству.
"Сенат только что единогласно утвердил: S.945, который касается иностранных компаний и Китая", - говорится в официальном Twitter пресс-галереи сената.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
17 мая, 08:00
В США предлагают построить полицейское государство, чтобы победить Китай
Теперь этот законопроект должен быть утверждён палатой представителей и, в случае прохождения всех необходимых процедур и утверждения, в конечном счете, может привести к формальному запрету размещения китайскими компаниями акций на американских площадках.
Согласно законопроекту, компания для того, чтобы торговаться в Нью-Йорке или на других площадках, должна предоставить право аудита американскому регулятору, а также подтверждение, что не контролируется иностранным правительством.
Исторически китайские компании не обязаны были следовать нормам США для того, чтобы получить право размещаться на американских биржах.
После новости о принятии законопроекта акции китайского гиганта Alibaba Holding Group Ltd. на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на более чем 2%, в то время как росли на бирже в Гонконге.
Люди с флагом США в Гонконге
15 мая, 08:00
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
7240125
Обсудить 2
Нью-Йоркская фондовая биржаКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2"
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" разрешил дважды переоформить авиабилеты без штрафа
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число больных COVID-19 работников "АвтоВАЗа" выросло до 14
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Wintershall Dea выполнила обязательства по "Северному потоку — 2"
Флаги США
СМИ: США намерены блокировать поставки иранской нефти в Венесуэлу
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла
Лондон приветствует расследование в США деятельности ЧВК Silvercorp
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС
Раскопки на участке Усть-Кяхта-3 в Республике Бурятия в 1976 году
Корни первых американцев нашли на юге Сибири
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния