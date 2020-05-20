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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T22:30
https://ria.ru/20200520/1571757475.html
США увеличили помощь Украине из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569856141_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_63783d647f6f9ed632545fa39c741d35.jpg
РИА Новости

США увеличили помощь Украине из-за коронавируса

22:30 20.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБлокпост во Львовской области, установленный в связи с коронавирусом
Блокпост во Львовской области, установленный в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. США расширили с 14,5 до 15,5 миллиона долларов гуманитарную и медицинскую помощь Украине для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило в среду посольство Украины в США.
"Правительство США расширило финансирование гуманитарной и экстренной медицинской помощи странам мира на более 900 миллионов долларов для противодействия пандемии коронавируса COVID-19. В частности, помощь Украине расширена с уже ранее выделенных 14,5 миллионов долларов до 15,5 миллионов долларов", - сообщается на странице посольства в Facebook.
По последним данным Минздрава Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 19230, скончались 564 человека, выздоровели 5955.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
31001214
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАУкраинаВ мире
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