США увеличили помощь Украине из-за коронавируса

"Правительство США расширило финансирование гуманитарной и экстренной медицинской помощи странам мира на более 900 миллионов долларов для противодействия пандемии коронавируса COVID-19. В частности, помощь Украине расширена с уже ранее выделенных 14,5 миллионов долларов до 15,5 миллионов долларов", - сообщается на странице посольства в Facebook.
По последним данным Минздрава Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 19230, скончались 564 человека, выздоровели 5955.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.