Косачев оценил проект об отмене контрсанкций на дефицитные товары

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Поправки в законодательство о частичной отмене контрсанкций позволят правительству оперативно реагировать на дефицит жизненно важных товаров в РФ, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который разрешает отказываться от контрсанкций для закупки дефицитных товаров, аналоги которых не производятся в РФ, перечень товаров и условия их ввоза будет определять кабмин.
"Закон 2018 реализован по настоящий момент только в отношении Украины. Дело не в стране. Дело в накопленным опыте. В частности, в перечень запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, были включены изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными", - сказал Косачев.
Говоря о предлагаемой поправке, он отметил, что законодательство должно быть адаптировано к необходимости оперативного реагирования на ситуации, когда возникает дефицит определенной продукции - "не обязательно медицинской, но это в первую очередь".
"Когда правительство должно иметь право оперативно реагировать на складывающийся дефицит определенных товаров, жизненно важных для населения, и выводить из-под перечня подсанкционных товаров те, в которых остро нуждаются граждане России", - заключил сенатор.
30 апреля, 03:23Песков: сигналов о смягчении санкций против России сейчас нет