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2020-05-20T22:21
https://ria.ru/20200520/1571757281.html
Косачев оценил проект об отмене контрсанкций на дефицитные товары
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РИА Новости

Косачев оценил проект об отмене контрсанкций на дефицитные товары

22:21 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Поправки в законодательство о частичной отмене контрсанкций позволят правительству оперативно реагировать на дефицит жизненно важных товаров в РФ, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который разрешает отказываться от контрсанкций для закупки дефицитных товаров, аналоги которых не производятся в РФ, перечень товаров и условия их ввоза будет определять кабмин.
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"Закон 2018 реализован по настоящий момент только в отношении Украины. Дело не в стране. Дело в накопленным опыте. В частности, в перечень запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, были включены изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными", - сказал Косачев.
Говоря о предлагаемой поправке, он отметил, что законодательство должно быть адаптировано к необходимости оперативного реагирования на ситуации, когда возникает дефицит определенной продукции - "не обязательно медицинской, но это в первую очередь".
"Когда правительство должно иметь право оперативно реагировать на складывающийся дефицит определенных товаров, жизненно важных для населения, и выводить из-под перечня подсанкционных товаров те, в которых остро нуждаются граждане России", - заключил сенатор.
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