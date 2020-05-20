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Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой в Саратове
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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой в Саратове

22:20 20.05.2020
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© Фото : пресс-служба ОГИБДД по г.СаратовуНа месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Саратове
На месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Саратове
© Фото : пресс-служба ОГИБДД по г.Саратову
На месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Саратове
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту ДТП с маршрутным микроавтобусом, где пострадали семь пассажиров, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее в среду на улице Танкистов 39-летний водитель "Газели", следовавшей по маршруту №99, по предварительным данным ГИБДД, в пути следования не справился с управлением и врезался в световую опору, в результате пострадали семь пассажиров: шесть женщин и один мужчина. По сведениям минздрава области, шесть человек после ДТП госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ранее СК начал проверку по факту аварии.
"Прокуратурой Саратовской области организовано проведение проверки… В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению ДТП, дана оценка соблюдению водителем режима труда и отдыха, правил безопасности дорожного движения, наличие у водителя административных правонарушений в области дорожного движения и нарушений трудовой дисциплины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также будут проверены техническое состояние микроавтобуса, наличие у него неисправностей в момент ДТП, а также организация перевозчиком ОАО "Пассажиртранс-1" техобслуживания и ремонта этого транспортного средства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
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