Террористы обстреляли населенные пункты в Идлибе

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Террористическая группировка "Джабхат Ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"...Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Кафер-Мус, 1 обстрел населенного пункта Руайха, 1 обстрел населенного пункта Мааррет-Мухос, 1 обстрел населенного пункта Дахр-Эль-Кебир в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.
Он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес – аэродром Метрас – Айн-Иса – Махмудли – аэродром Квайрес.
* Террористическая организация, запрещенная в России