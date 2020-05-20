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Террористы обстреляли населенные пункты в Идлибе
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РИА Новости

Террористы обстреляли населенные пункты в Идлибе

22:12 20.05.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Террористическая группировка "Джабхат Ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"...Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Кафер-Мус, 1 обстрел населенного пункта Руайха, 1 обстрел населенного пункта Мааррет-Мухос, 1 обстрел населенного пункта Дахр-Эль-Кебир в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.
Он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес – аэродром Метрас – Айн-Иса – Махмудли – аэродром Квайрес.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Центр примирения враждующих сторон в СирииДжабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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