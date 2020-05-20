Постпред США в ООН призвала Палестину и Израиль начать переговоры

Участница акции протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта

ООН, 20 мая - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт не будет разрешен в Совете Безопасности Палестино-израильский конфликт не будет разрешен в Совете Безопасности ООН , его должны завершить палестинцы и израильтяне в ходе прямых переговоров, заявила на заседании СБ постпред США при организации Кели Крафт.

"Необходимо сейчас, если мы надеемся сделать хотя бы первый шаг в верном направлении, чтобы стороны сели друг напротив друга. Этот Совет не может просто объявить завершение этого конфликта. Мы можем только призывать стороны сесть за стол, чтобы они определили, как они хотят добиться прогресса", - сказала Крафт.

"И для тех из вас, кто обеспокоен, я хочу подчеркнуть, что это ежемесячное заседание – не то место, где реальна проблема будет разрешена. Она будет решена за столом, за которым соберутся палестинцы и израильтяне", - подчеркнула она.

Крафт призвала членов СБ ООН серьезно рассмотреть шаги, которые каждый из них может сделать, чтобы содействовать прямым переговорам между Палестиной и Израилем.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.