Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо, купив билет за сто евро

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Итальянка стала счастливой обладательницей картины известного художника Пабло Пикассо стоимостью один миллион евро, купив лотерейный билет за сто евро, сообщает радиостанция France Info.

Акция "1 Пикассо за 100 евро" проводится под руководством НКО "Помогать другим" с целью сбора средств для благотворительных организаций. Последний раз обладателем картины становился 24-летний американец, в 2013 году он выиграл картину Пикассо 1914 года.

Всего, по данным радиостанции, в этом году было продано свыше 51 тысячи билетов, каждый стоимостью 100 евро, однако выигрышным оказался только билет итальянки Клаудии Боргоньо. Она выиграла картину Пикассо "Натюрморт", написанную художником в 1921 году.