СК проверит сообщения о невыплате надбавок врачу в Татарстане

УФА, 20 мая - РИА Новости. Следственные органы Татарстана организовали проверку по сообщению в СМИ о том, что медику в Казани, лечившему пациентов с коронавирусом, не выплатили надбавки, сообщает следственное управление СКР по региону.
"В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что врач, работавший в больнице Зеленодольского района и по совместительству в одной из больниц города Казани, сообщил о невыплате доплат за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.
Татарстанский следком сообщает, что в ходе проверки следствие установит размер существующей задолженности и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработника.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следует отметить, что следственные органы СК России продолжают реагировать на все нарушения прав медицинских работников, давая правовую оценку всем подобным фактам", - поясняет следственное управление СКР по Татарстану.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.