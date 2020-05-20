Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T23:45
https://ria.ru/20200520/1571756616.html
В Белгородской области умер пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541385_0:0:3052:1717_1036x0_80_0_0_97e9d991b87002e2391670684749857f.jpg
РИА Новости

В Белгородской области умер пациент с коронавирусом

21:48 20.05.2020 (обновлено: 23:45 20.05.2020)
1143
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Житель Белгородской области 60 лет стал 13-м пациентом с COVID-19, который скончался в регионе, сообщило региональное правительство.
"В регионе умер 13-й пациент с подтвержденным COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшийся — житель Вейделевского района 1959 года рождения. Он проходил лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. Имел сопутствующие заболевания, вызвавшие осложнения", — говорится в сообщении.
Всего в области с начала пандемии выявлены 1428 заболевших. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся семеро. Выздоровели 416 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
000601
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Белгородская областьОбщество
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Белгородской области умер пациент с коронавирусом
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Белгородской области умерла девятнадцатилетняя девушка с COVID-19
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"
Власти Кубани ввели запрет на бронирование и заселение в гостиницы и санатории
Роспотребнадзор рекомендовал санаториям селить отдыхающих по отдельности
Тестирование на коронавирус
В трех белгородских больницах выявили очаги заражения коронавирусом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Министр здравоохранения Северной Осетии заразился коронавирусом
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
Тестирование на коронавирус
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 20 клиентов
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Косачев оценил проект об отмене контрсанкций на дефицитные товары
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
В Испании продлили режим повышенной готовности
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Коронавирус подтвердили у 160 пациентов в Коммунарке
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В Пензенской области число вылечившихся от COVID-19 превысило тысячу
Очередь из сотрудников школ, желающих пройти тест на COVID-19 в Марселе, Франция
Число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло на 110
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния