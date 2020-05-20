В Белгородской области умер пациент с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Житель Белгородской области 60 лет стал 13-м пациентом с COVID-19, который скончался в регионе, сообщило региональное правительство.
"В регионе умер 13-й пациент с подтвержденным COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшийся — житель Вейделевского района 1959 года рождения. Он проходил лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. Имел сопутствующие заболевания, вызвавшие осложнения", — говорится в сообщении.
Всего в области с начала пандемии выявлены 1428 заболевших. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся семеро. Выздоровели 416 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.