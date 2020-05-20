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2020-05-20T21:42
https://ria.ru/20200520/1571756505.html
Франция рассмотрит предложение Гутерреша по организации ГА ООН
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РИА Новости

Франция рассмотрит предложение Гутерреша по организации ГА ООН

21:42 20.05.2020
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© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Франция с интересом рассмотрит предложение генсека ООН Антониу Гутерреша по организации предстоящий в сентябре 75-й сессии Генеральной ассамблеи на фоне пандемии коронавируса, заявил представитель французского МИД.
Ранее постпред Нидерландов при ООН опубликовал в Twitter копию письма Гутерреша председателю ГА ООН Тиджани Мухаммаду-Банде. В нем Гутерреш предложил рассмотреть возможность проведения общих прений сессии Генассамблеи ООН в сентябре без личного участия лидеров, глав правительств и министров стран, которые бы записали заранее свои выступления.
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Представитель МИД Франции подчеркнул, что неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН является важным моментом для многосторонней дипломатии.
"Мы удовлетворены тем, что генеральный секретарь ООН пытается сохранить этот дипломатический момент и адаптировать его к нынешним условиям, несмотря на нынешний контекст и ограничения в Нью-Йорке. В этой связи мы с большим интересом рассмотрим предложения генерального секретаря по организации следующей недели высокого уровня", - сказал на брифинге представитель французского ведомства.
Ранее в Елисейском дворце заявили РИА Новости, что с пониманием относятся к поиску адаптированных форматов проведения Генассамблеи ООН в сентябре, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, и выразили готовность для обсуждения предложения Гутерреша.
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Распространение нового коронавирусаТиджани Мухаммад-БандеАнтониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООНФранцияООНВ мире
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