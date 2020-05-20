Франция рассмотрит предложение Гутерреша по организации ГА ООН

"Мы удовлетворены тем, что генеральный секретарь ООН пытается сохранить этот дипломатический момент и адаптировать его к нынешним условиям, несмотря на нынешний контекст и ограничения в Нью-Йорке. В этой связи мы с большим интересом рассмотрим предложения генерального секретаря по организации следующей недели высокого уровня", - сказал на брифинге представитель французского ведомства.