Сотрудник пермского минздрава заразился коронавирусом

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Сотрудник министерства здравоохранения Пермского края заболел Сотрудник министерства здравоохранения Пермского края заболел COVID-19 , он изолирован и проходит лечение, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

"У одного из сотрудников министерства здравоохранения Пермского края выявлена коронавирусная инфекция. На данный момент он изолирован и находится на лечении", - рассказали в ведомстве.

Все контактировавшие с сотрудником люди отправлены на домашний карантин. "До получения результатов анализа они продолжат работать дистанционно. В министерстве проводится весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий", - пояснили в пресс-службе минздрава.

По данным министерства здравоохранения, в регионе зарегистрировано 1178 заболевших COVID-19, выздоровели 557 человек, 33 пациента с COVID-19 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,7 тысячи жителей.