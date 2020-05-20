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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T21:40
https://ria.ru/20200520/1571756427.html
Сотрудник пермского минздрава заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

Сотрудник пермского минздрава заразился коронавирусом

21:40 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Сотрудник министерства здравоохранения Пермского края заболел COVID-19, он изолирован и проходит лечение, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"У одного из сотрудников министерства здравоохранения Пермского края выявлена коронавирусная инфекция. На данный момент он изолирован и находится на лечении", - рассказали в ведомстве.
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Все контактировавшие с сотрудником люди отправлены на домашний карантин. "До получения результатов анализа они продолжат работать дистанционно. В министерстве проводится весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий", - пояснили в пресс-службе минздрава.
По данным министерства здравоохранения, в регионе зарегистрировано 1178 заболевших COVID-19, выздоровели 557 человек, 33 пациента с COVID-19 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,7 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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