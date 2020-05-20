США заподозрили главу ВОЗ в "тесных связях" с Китаем

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Вашингтон подозревает главу ВОЗ в "необычно близких связях" с Пекином еще до вспышки коронавируса, поддерживает инициативу Австралии о расследовании происхождения коронавируса, заявил в среду на пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео.
"Насколько я знаю, у доктора Тедроса (директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Прим. ред.) были необычно тесные связи с Пекином задолго до того, как началась пандемия, и это вызывает глубокое беспокойство", — сказал Помпео, не приводя подробностей. Он заявил о поддержке инициативы Австралии о проведении независимого расследования причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа.
"Мы поддерживаем австралийцев и еще более 100 стран, которые отозвались на призыв США о расследовании происхождения вируса, чтобы мы могли понять, что пошло не так, и спасти жизни сейчас и в будущем", — сказал Помпео, вновь озвучив обвинения в адрес руководства Китая. Пекин неоднократно заявлял, что изначально придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором пригрозил прекратить финансирование организации и пересмотреть свое членство, если в течение месяца не будут проведены реформы. Президент США сообщил о расследовании его администрацией неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса. Во вторник Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о расследовании деятельности ВОЗ во время пандемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек. США лидируют по числу заболевших: COVID-19 диагностирован у более 1,5 миллиона человек, более 92 тысяч — скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.