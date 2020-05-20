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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T23:49
https://ria.ru/20200520/1571756322.html
США заподозрили главу ВОЗ в "тесных связях" с Китаем
https://cdn25.img.ria.ru/images/155349/04/1553490451_0:221:3137:1986_1036x0_80_0_0_90ffd72d9aef6c4516a8fb31b188aef5.jpg
РИА Новости

США заподозрили главу ВОЗ в "тесных связях" с Китаем

21:38 20.05.2020 (обновлено: 23:49 20.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Вашингтон подозревает главу ВОЗ в "необычно близких связях" с Пекином еще до вспышки коронавируса, поддерживает инициативу Австралии о расследовании происхождения коронавируса, заявил в среду на пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео.
"Насколько я знаю, у доктора Тедроса (директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Прим. ред.) были необычно тесные связи с Пекином задолго до того, как началась пандемия, и это вызывает глубокое беспокойство", — сказал Помпео, не приводя подробностей. Он заявил о поддержке инициативы Австралии о проведении независимого расследования причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа.
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"Мы поддерживаем австралийцев и еще более 100 стран, которые отозвались на призыв США о расследовании происхождения вируса, чтобы мы могли понять, что пошло не так, и спасти жизни сейчас и в будущем", — сказал Помпео, вновь озвучив обвинения в адрес руководства Китая. Пекин неоднократно заявлял, что изначально придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором пригрозил прекратить финансирование организации и пересмотреть свое членство, если в течение месяца не будут проведены реформы. Президент США сообщил о расследовании его администрацией неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса. Во вторник Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о расследовании деятельности ВОЗ во время пандемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек. США лидируют по числу заболевших: COVID-19 диагностирован у более 1,5 миллиона человек, более 92 тысяч — скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаТедрос Адханом ГебрейесусМайк ПомпеоДональд ТрампВОЗКитайСШАВ мире
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