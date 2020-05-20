США заподозрили главу ВОЗ в "тесных связях" с Китаем

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек. США лидируют по числу заболевших: COVID-19 диагностирован у более 1,5 миллиона человек, более 92 тысяч — скончались.