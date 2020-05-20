Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
Ранее стало известно, что члены рабочей группы от Ненецкого округа при обсуждении вопроса возможного объединения Архангельской области и Ненецкого округа высказали предложение присоединить в перспективе к этому региону еще и Республику Коми. Об этом РИА Новости сообщил председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров.
"Хочу сразу сказать, что я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что это инициатива должна исходить снизу, она должна исходить от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, - это может иметь место быть. Если же это функциональное принятие решения без (учета) мнения людей, проживающих на территории, - это заведомо провальный вариант", - сказал Уйба в ежедневном обращении к жителям Коми в субботу.
По его словам, вопрос объединения ряда регионов Северо-Запада - "это некая гипотеза, которая обсуждается", а не решенный вопрос.
Уйба добавил, что статус республики, который сегодня имеет Коми, "значительно выше" статуса области или автономного округа.