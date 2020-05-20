Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T21:33
https://ria.ru/20200520/1571756136.html
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
https://cdn24.img.ria.ru/images/156376/50/1563765067_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_cec2264cfbc4f4096f49e4ead406b28f.jpg
РИА Новости

Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью

21:33 20.05.2020
7168
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВладимир Уйба
Владимир Уйба
© РИА Новости / Владимир Трефилов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
Ранее стало известно, что члены рабочей группы от Ненецкого округа при обсуждении вопроса возможного объединения Архангельской области и Ненецкого округа высказали предложение присоединить в перспективе к этому региону еще и Республику Коми. Об этом РИА Новости сообщил председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров.
Старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин
13 мая, 16:16
Экономист объяснил, кому выгодно объединение Архангельской области и НАО
"Хочу сразу сказать, что я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что это инициатива должна исходить снизу, она должна исходить от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, - это может иметь место быть. Если же это функциональное принятие решения без (учета) мнения людей, проживающих на территории, - это заведомо провальный вариант", - сказал Уйба в ежедневном обращении к жителям Коми в субботу.
По его словам, вопрос объединения ряда регионов Северо-Запада - "это некая гипотеза, которая обсуждается", а не решенный вопрос.
Уйба добавил, что статус республики, который сегодня имеет Коми, "значительно выше" статуса области или автономного округа.
Здание Государственной Думы РФ
19 мая, 21:49
В Госдуме оценили идею присоединения Коми к НАО и Архангельской области
523101959
Обсудить 3
Владимир УйбаНенецкий автономный округРеспублика КомиАрхангельская областьОбщество
Популярные комментарии
Слышен голос навальнят...
21 мая, 00:28
bay71b
221000111
Деньги то мимо потекут...
20 мая, 23:56
РПРоман Пнр
3890005
Рекомендуем
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Ленинградский вокзал в Москве
Moody’s предсказало из-за коронавируса рост миграции внутри России
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о выводе дефицитных товаров из-под контрсанкций
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
Президент РФ Владимир Путин
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19
Сотрудник полиции
"Давайте безоружно": москвич раскрыл детали конфликта со стрельбой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния