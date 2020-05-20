Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью

"Хочу сразу сказать, что я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что это инициатива должна исходить снизу, она должна исходить от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, - это может иметь место быть. Если же это функциональное принятие решения без (учета) мнения людей, проживающих на территории, - это заведомо провальный вариант", - сказал Уйба в ежедневном обращении к жителям Коми в субботу.