В Госдуму внесли проект о выводе дефицитных товаров из-под контрсанкций

"В Законе предусмотрена возможность отказа от введения контрмер в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в Российской Федерации (часть 2 статьи 4), без уточнения, каким органом принимается такое решение", - говорится в документе.

Предлагается, что правительство РФ будет принимать решение о ввозе в страну не только жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России, а также товаров, которые производятся в стране, но в силу особых условий, например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных.