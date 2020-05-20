Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T21:41
https://ria.ru/20200520/1571756076.html
В Госдуму внесли проект о выводе дефицитных товаров из-под контрсанкций
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:248:3156:2023_1036x0_80_0_0_4e1eab781afba30beffa81cb08af294c.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли проект о выводе дефицитных товаров из-под контрсанкций

21:29 20.05.2020 (обновлено: 21:41 20.05.2020)
4042
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который разрешает отказываться от контрсанкций для закупки дефицитных товаров, аналоги которых не производятся в РФ, перечень товаров и условия их ввоза будет определять кабмин, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"В Законе предусмотрена возможность отказа от введения контрмер в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в Российской Федерации (часть 2 статьи 4), без уточнения, каким органом принимается такое решение", - говорится в документе.
Предлагается, что правительство РФ будет принимать решение о ввозе в страну не только жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России, а также товаров, которые производятся в стране, но в силу особых условий, например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счёт средств федерального бюджета, отмечают авторы документа.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 17:14Распространение нового коронавируса
Совфед предложил освободить от налогов пострадавшие от COVID-19 отрасли
2415211064
Обсудить 14
Сергей КислякГосдума РФКонстантин КосачевЭкономика
Популярные комментарии
Наша псевдоэлита себя показала. А еще с Америкой собрались воевать. Вояки за головку "пармезана" готовы выпрыгнуть из..... Вояки.
20 мая, 22:36
Евгений Семуков
3360007
Оголодали...
20 мая, 22:35
Юрий Иванов
2970006
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России
Владимир Уйба
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
Власти Кубани ввели запрет на бронирование и заселение в гостиницы и санатории
Роспотребнадзор рекомендовал санаториям селить отдыхающих по отдельности
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
Германия освободила "Северный поток" от газовой директивы ЕС
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Медсестра в Тульской областной больнице
Сенатор заступился за тульскую медсестру, надевшую бикини под костюм
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Президент РФ Владимир Путин
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния