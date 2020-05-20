В Коми продлили ограничения из-за коронавируса до 30 мая

"Ежедневный прирост, который нам давали вахтовики последнюю неделю, совершенно точно не дает нам возможности в полной мере вводить послабления по первому этапу. Поэтому мы приняли решение о продлении режима ограничений до 30 мая включительно", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми в среду.

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По словам руководителя региона, при этом те ограничения, которые были смягчены с середины мая, не будут ужесточаться заново. Уйба напомнил, что жителям Коми, в частности, разрешены прогулки подвое, а также индивидуальные занятия спортом на улице при условии соблюдения санитарно-эпидемических норм и социальной дистанции.