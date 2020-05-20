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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T21:21
https://ria.ru/20200520/1571756018.html
В Коми продлили ограничения из-за коронавируса до 30 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571747210_0:0:3105:1748_1036x0_80_0_0_10aa7d947b37276100526d3d803920f6.jpg
РИА Новости

В Коми продлили ограничения из-за коронавируса до 30 мая

21:21 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач проходит в "желтую зону" УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Ограничения по коронавирусу в Коми продлены до 30 мая включительно из-за вспышек COVID-19 в вахтовых поселках, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"Ежедневный прирост, который нам давали вахтовики последнюю неделю, совершенно точно не дает нам возможности в полной мере вводить послабления по первому этапу. Поэтому мы приняли решение о продлении режима ограничений до 30 мая включительно", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми в среду.
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По словам руководителя региона, при этом те ограничения, которые были смягчены с середины мая, не будут ужесточаться заново. Уйба напомнил, что жителям Коми, в частности, разрешены прогулки подвое, а также индивидуальные занятия спортом на улице при условии соблюдения санитарно-эпидемических норм и социальной дистанции.
Как сообщалось, в Коми локализованы пять очагов коронавируса в вахтовых поселках. Так, в середине мая вспышка коронавирусной инфекции среди вахтовиков была зафиксирована в Усинске. По данным Усинской центральной больницы, на вторник в городе было выявлено 109 инфицированных, в том числе 49 вахтовиков. Также 8 и 9 мая появились очаги в поселке Чикшино Печорского района и городе Микунь Усть-Вымского района.
Согласно материалам республиканского управления Роспотребнадзора, в Коми лабораторно подтверждено 1019 случаев заболевания COVID-19. Прирост за сутки составил 12 случаев. Выздоровели 446 жителей Коми, скончались 19 пациентов с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаРеспублика КомиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Печорский районУсинскОбщество
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