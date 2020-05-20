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2020-05-20T21:18
https://ria.ru/20200520/1571755979.html
СМИ: США намерены блокировать поставки иранской нефти в Венесуэлу
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РИА Новости

СМИ: США намерены блокировать поставки иранской нефти в Венесуэлу

21:18 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги США
Флаги США
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против Ирана и другие правовые меры, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Как пишут газеты со ссылкой на американских и иранских чиновников, США стали рассматривать возможность введения санкций после того, как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу. Сообщается, что сейчас администрация Трампа обсуждает, насколько агрессивным должен быть ответ на действия Ирана.
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По данным газеты, сейчас власти США пытаются найти способ сдерживания поставок иранской нефти в Венесуэлу, среди возможных мер рассматриваются введение санкций против экипажа танкеров или конфискация этих танкеров через суд в США в связи с нарушением ими американского законодательства. При этом отмечается, что этот вариант возможен только в случае, если танкеры остановятся в каком-нибудь порту для дозаправки на пути в Иран.
Ряд американских чиновников, по данным газеты, выступают за сдержанность, полагая, что США стоит вмешаться, только если иранские поставки станут постоянными.
Кроме того, как пишет газета, чиновники считают, что теоретически возможно, чтобы представители ВМС США, которые проводят антинаркотическую операцию в Карибском море, провели осмотр иранских танкеров, однако представитель ВМС США ранее отверг идею использования Карибского флота для остановки иранских судов.
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Министр обороны Ирана Амир Хатами в среду посоветовал США не мешать проходу иранских танкеров в Венесуэлу. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Вашингтон рассматривает вопрос о мерах, которые можно предпринять по отношению к Ирану, поставлявшего нефть в Венесуэлу. Кроме того, по словам этого чиновника, Вашингтон обладает высокой степенью уверенности в том, что правительство Венесуэлы платит Ирану в ответ "тонны золота".
Кроме того, в среду неназванный военный чиновник прокомментировал агентству ISNA предостережение ВМС США не подходить к американским военным кораблям ближе, чем на 100 метров, в Персидском и Оманском заливах. Источник агентства заявил, что подобные предупреждения не повлияют на выполнение задач Ирана в регионе.
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Дональд ТрампВенесуэлаИранСШАЭкономика
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