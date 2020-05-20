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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T21:13
https://ria.ru/20200520/1571755903.html
В Пензенской области число вылечившихся от COVID-19 превысило тысячу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571655984_0:0:2617:1472_1036x0_80_0_0_5c0924561455f1f1c151ded743521d6b.jpg
РИА Новости

В Пензенской области число вылечившихся от COVID-19 превысило тысячу

21:13 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевГоспиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
© РИА Новости / Илья Питалев
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Врачи в Пензенской области в среду выписали еще 58 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся в регионе превысило тысячу человек, сообщила в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписано 58 человек. Общее число выздоровевших - 1002", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев коронавируса. Скончались 12 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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