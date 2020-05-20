В Пензенской области число вылечившихся от COVID-19 превысило тысячу

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Врачи в Пензенской области в среду выписали еще 58 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся в регионе превысило тысячу человек, сообщила в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписано 58 человек. Общее число выздоровевших - 1002", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев коронавируса. Скончались 12 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.