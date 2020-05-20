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2020-05-20T21:13
https://ria.ru/20200520/1571755873.html
Самолет с 60 вахтовиками с Чаяндинского месторождения прилетел в Киров
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РИА Новости

Самолет с 60 вахтовиками с Чаяндинского месторождения прилетел в Киров

21:13 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Самолет в небе. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Самолет из Якутии, на борту которого находились 60 вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, прилетел в Киров, сообщает правительство Кировской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Прибывшие из Якутии 60 вахтовиков - жители Кировской области - сразу по прилету сдали мазки на коронавирус и в соответствии с постановлением Роспотребнадзора были направлены в обсерватор на базе санатория в Кирово-Чепецком районе. Там они будут находиться две недели", - говорится в сообщении.
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С 17 апреля на территории вахтовых поселков Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания. По данным оперштаба Якутии, на 20 мая с Чаяндинского месторождения вывезены 6185 человек.
Всего в Кировской области зарегистрировано 1096 случаев заражения коронавирусом, 6 пациентов скончались, выздоровели 687 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чаяндинское месторождениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кировская областьОбщество
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