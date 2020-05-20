Самолет с 60 вахтовиками с Чаяндинского месторождения прилетел в Киров

"Прибывшие из Якутии 60 вахтовиков - жители Кировской области - сразу по прилету сдали мазки на коронавирус и в соответствии с постановлением Роспотребнадзора были направлены в обсерватор на базе санатория в Кирово-Чепецком районе. Там они будут находиться две недели", - говорится в сообщении.