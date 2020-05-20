Самолет с 60 вахтовиками с Чаяндинского месторождения прилетел в Киров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Самолет из Якутии, на борту которого находились 60 вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, прилетел в Киров, сообщает правительство Кировской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Прибывшие из Якутии 60 вахтовиков - жители Кировской области - сразу по прилету сдали мазки на коронавирус и в соответствии с постановлением Роспотребнадзора были направлены в обсерватор на базе санатория в Кирово-Чепецком районе. Там они будут находиться две недели", - говорится в сообщении.
С 17 апреля на территории вахтовых поселков Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания. По данным оперштаба Якутии, на 20 мая с Чаяндинского месторождения вывезены 6185 человек.
Всего в Кировской области зарегистрировано 1096 случаев заражения коронавирусом, 6 пациентов скончались, выздоровели 687 человек.
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