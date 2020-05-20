В Совбезе рассказали об изменениях в концепции общественной безопасности

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Стремление отдельных государств использовать IT-технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием жителей России, является одной из угроз безопасности страны, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.
Ранее сообщалось, что в нынешнем году будет принята концепция общественной безопасности РФ до 2030 года. В интервью "Российской газете" Гребенкин пояснил, в чем суть обновленной концепции. "Наряду с ранее определенными появляются новые вызовы и угрозы общественной безопасности, которые найдут свое закрепление в проекте концепции", - сказал он.
"В частности, к внешним вызовам общественной безопасности проектом отнесено стремление отдельных государств использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием", - отметил Гребенкин.
Также, по его словам, к угрозам общественной безопасности отнесена деятельность радикальных общественных объединений, группировок и частных лиц, направленная на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране, разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
"А также деятельность преступных организаций, группировок и частных лиц, связанная с вовлечением несовершеннолетних в противоправные процессы. В качестве отдельной угрозы выделяется противоправное использование информационных и коммуникационных технологий", - добавил Гребенкин.
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