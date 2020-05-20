Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T21:09
https://ria.ru/20200520/1571755820.html
В Совбезе рассказали об изменениях в концепции общественной безопасности
https://cdn24.img.ria.ru/images/156147/31/1561473160_147:629:2670:2048_1036x0_80_0_0_b05e618f2d8add99e5555157666913d9.jpg
РИА Новости

В Совбезе рассказали об изменениях в концепции общественной безопасности

21:09 20.05.2020
291
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Стремление отдельных государств использовать IT-технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием жителей России, является одной из угроз безопасности страны, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.
Ранее сообщалось, что в нынешнем году будет принята концепция общественной безопасности РФ до 2030 года. В интервью "Российской газете" Гребенкин пояснил, в чем суть обновленной концепции. "Наряду с ранее определенными появляются новые вызовы и угрозы общественной безопасности, которые найдут свое закрепление в проекте концепции", - сказал он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Вчера, 16:04
Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России
"В частности, к внешним вызовам общественной безопасности проектом отнесено стремление отдельных государств использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием", - отметил Гребенкин.
Также, по его словам, к угрозам общественной безопасности отнесена деятельность радикальных общественных объединений, группировок и частных лиц, направленная на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране, разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
"А также деятельность преступных организаций, группировок и частных лиц, связанная с вовлечением несовершеннолетних в противоправные процессы. В качестве отдельной угрозы выделяется противоправное использование информационных и коммуникационных технологий", - добавил Гребенкин.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
12 мая, 23:22
Медведев отметил роль домена .РФ в работе Рунета
1000018
Обсудить 0
Александр ГребенкинСовет Безопасности РФОбщество
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Коронавирус подтвердили у 160 пациентов в Коммунарке
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Косачев оценил проект об отмене контрсанкций на дефицитные товары
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Сотрудники ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
Самарская прокуратура проверит качество поставленных защитных костюмов
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о выводе дефицитных товаров из-под контрсанкций
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В Пензенской области число вылечившихся от COVID-19 превысило тысячу
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
Германия освободила "Северный поток" от газовой директивы ЕС
Центр телемедицины для пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19
Власти Москвы опровергли данные о плохой работе телемедицинского центра
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
Пробирка с гемоглобином, восстановленным в том виде, в котором он существовал 400 миллионов лет назад
Ученые выяснили происхождение гемоглобина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния