В Пензенской области умер тринадцатый пациент с коронавирусом

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Пациент с коронавирусной инфекцией, страдавший диабетом, скончался в Пензенской области, общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 13, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев коронавируса, выздоровели 1002 пациента. К 19 мая скончались 12 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Число умерших - 13. Новая жертва COVID-19 - женщина 50 лет, сопутствующие (заболевания) - диабет, гипертоническая болезнь", - написала Черемушкина в среду в своем Telegram-канале.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.