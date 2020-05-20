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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T21:09
https://ria.ru/20200520/1571755786.html
В Пензенской области умер тринадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542052_0:0:3271:1840_1036x0_80_0_0_7f841ec239b88447b164d847eff27be6.jpg
РИА Новости

В Пензенской области умер тринадцатый пациент с коронавирусом

21:09 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Пациент с коронавирусной инфекцией, страдавший диабетом, скончался в Пензенской области, общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 13, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев коронавируса, выздоровели 1002 пациента. К 19 мая скончались 12 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Число умерших - 13. Новая жертва COVID-19 - женщина 50 лет, сопутствующие (заболевания) - диабет, гипертоническая болезнь", - написала Черемушкина в среду в своем Telegram-канале.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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