Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T20:58
https://ria.ru/20200520/1571755665.html
В Челябинской области автомобиль ДПС сбил женщину во время погони
https://cdn21.img.ria.ru/images/156157/77/1561577775_0:0:3119:1754_1036x0_80_0_0_4e42cf5cf8b495fafaa6b777b834a9ad.jpg
РИА Новости

В Челябинской области автомобиль ДПС сбил женщину во время погони

20:58 20.05.2020
3203
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая - РИА Новости. Патрульный автомобиль ДПС в среду, преследуя нарушителя, сбил на пешеходном переходе женщину в городе Троицк Челябинской области, по факту ДТП проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в Троицке экипажу ДПС межмуниципального отдела "Троицкий" из дежурной части поступило сообщение о том, что в городе передвигается легковой автомобиль, водитель которого в нетрезвом состоянии грубо нарушает правила дорожного движения.
На месте ДТП с участием мотоцикла и автомобиля скорой помощи на Ставрополье
16 мая, 08:53
На Ставрополье в ДТП со скорой погибли три человека
"Сотрудники ГИБДД незамедлительно выдвинулись на задержание транспортного средства. Около 17.00 (15.00 мск) вблизи дома 82 по улице Гагарина патрульный автомобиль ДПС, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, женщина 30-35 лет, получила травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На месте происшествия экипажем ДПС ей была оказана доврачебная помощь, вызвана бригада медработников, которая доставила пострадавшую в медицинское учреждение, уточняется в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавляется в сообщении.
По данному факту в межмуниципальном отделе МВД проводится служебная проверка, в случае установления вины инспекторов ДПС они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, поясняет пресс-служба.
На месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Саратове
Вчера, 18:06
В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
213281311
Обсудить 0
ТроицкЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
На месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Саратове
Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой в Саратове
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Татарстане мать задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
Яблоко и сантиметр в холодильнике
Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
Медики
Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Группа Little big сообщила о новом достижении
Операция по удалению злокачественной опухоли
Онколог предсказал резкий рост числа больных раком осенью
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2"
Сотрудник полиции
"Давайте безоружно": москвич раскрыл детали конфликта со стрельбой
Падение метеорита в Красноярским крае попало на видео
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Анна с дочерью
Истории людей, оказавшихся почти на дне из-за эпидемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния