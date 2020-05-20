В Челябинской области автомобиль ДПС сбил женщину во время погони

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая - РИА Новости. Патрульный автомобиль ДПС в среду, преследуя нарушителя, сбил на пешеходном переходе женщину в городе Троицк Патрульный автомобиль ДПС в среду, преследуя нарушителя, сбил на пешеходном переходе женщину в городе Троицк Челябинской области , по факту ДТП проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, в Троицке экипажу ДПС межмуниципального отдела "Троицкий" из дежурной части поступило сообщение о том, что в городе передвигается легковой автомобиль, водитель которого в нетрезвом состоянии грубо нарушает правила дорожного движения.

"Сотрудники ГИБДД незамедлительно выдвинулись на задержание транспортного средства. Около 17.00 (15.00 мск) вблизи дома 82 по улице Гагарина патрульный автомобиль ДПС, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, женщина 30-35 лет, получила травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте происшествия экипажем ДПС ей была оказана доврачебная помощь, вызвана бригада медработников, которая доставила пострадавшую в медицинское учреждение, уточняется в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавляется в сообщении.