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Краснодарский край
2020-05-20T20:56
https://ria.ru/20200520/1571755597.html
Власти: строительство школ и детсадов на Кубани ведется по графику
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571604497_0:0:3204:1803_1036x0_80_0_0_799a93a5b9fb1352c48662573d7f4ba7.jpg
РИА Новости

Власти: строительство школ и детсадов на Кубани ведется по графику

20:56 20.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство дома
Строительство дома
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Строительство более 30 школ и детских садов в Краснодарском крае ведется в соответствии с графиком, несмотря на карантин, говорится в сообщении администрации региона.
По данным краевых властей, из-за распространения коронавирусной инфекции и введенных в регионе ограничительных мер строительная отрасль остановилась практически на два месяца.
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"Но на ключевых социальных объектах работы не прекращались – ни одна стройка не была заморожена. В первую очередь, это школы и детские сады – в этом году одновременно идет строительство более 30 объектов. Из них 16 должны быть сданы до конца года, как мы и планировали", – заявил губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе совещания о состоянии строительной отрасли региона.
Уточняется, что на сегодняшний день в крае строится 27 школ и четыре детских сада, объекты возводятся, в том числе в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Тимашевском и Каневском районах. В Сочи школа на 1100 мест в районе Мамайка строится в рамках национального проекта "Образование". В Краснодаре на различной стадии готовности 15 социальных объектов – десять школ, четыре детских сада и один физкультурно-оздоровительный центр.
Как отметили также участники совещания, строительство лечебно-диагностического корпуса в Краснодаре и акушерского корпуса в Кореновске идет без отставания, а по определенным видам работ даже с опережением.
"Кроме того, в этом году в краевом бюджете предусмотрено 108 миллионов рублей на строительство пяти центров единоборств, по которым уже получены положительные заключения государственной экспертизы или они ожидаются в течение месяца. Речь идет о строительстве объектов в Тбилисском, Каневском, Славянском, Кореновском районах, Анапе", - добавили в ведомстве.
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