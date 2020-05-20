Власти: строительство школ и детсадов на Кубани ведется по графику

КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Строительство более 30 школ и детских садов в Строительство более 30 школ и детских садов в Краснодарском крае ведется в соответствии с графиком, несмотря на карантин, говорится в сообщении администрации региона.

По данным краевых властей, из-за распространения коронавирусной инфекции и введенных в регионе ограничительных мер строительная отрасль остановилась практически на два месяца.

"Но на ключевых социальных объектах работы не прекращались – ни одна стройка не была заморожена. В первую очередь, это школы и детские сады – в этом году одновременно идет строительство более 30 объектов. Из них 16 должны быть сданы до конца года, как мы и планировали", – заявил губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе совещания о состоянии строительной отрасли региона.

Уточняется, что на сегодняшний день в крае строится 27 школ и четыре детских сада, объекты возводятся, в том числе в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Тимашевском и Каневском районах. В Сочи школа на 1100 мест в районе Мамайка строится в рамках национального проекта "Образование". В Краснодаре на различной стадии готовности 15 социальных объектов – десять школ, четыре детских сада и один физкультурно-оздоровительный центр.

Как отметили также участники совещания, строительство лечебно-диагностического корпуса в Краснодаре и акушерского корпуса в Кореновске идет без отставания, а по определенным видам работ даже с опережением.