Число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло на 110

Очередь из сотрудников школ, желающих пройти тест на COVID-19 в Марселе, Франция

ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 110 - до 28132 человек, сообщает в среду Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

Согласно данным на среду, жертвами коронавируса во Франции стали 28132 человека, из них 17812 умерли в больницах, а 10320 - в социальных и медико-социальных учреждениях.

Накануне сообщалось, что во Франции выявлено 143427 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ее жертвами стали 28022 человека.

"В больницах остаются 17 941 человек, тогда как неделю назад госпитализированных было 21 071. За сутки зарегистрировано 432 новых госпитализации (против 543 неделю назад)", - отмечают в ведомстве. В реанимациях находятся 1794 человека.

С начала эпидемии, отмечают в DGS, от коронавируса излечились и покинули больницы 63 354 человека.