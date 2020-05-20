Число больных COVID-19 работников "АвтоВАЗа" выросло до 14

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САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Число болеющих коронавирусом работников " Число болеющих коронавирусом работников " АвтоВАЗа " выросло на 3, до 14, сообщил в среду официальный профсоюз завода.

Ранее в мае профсоюз проинформировал, что коронавирусом болеют 11 сотрудников завода. В марте также сообщалось, что COVID-19 был подтвержден у двоих работников, они уже выздоровели.

"Инфицированных сотрудников завода – 14. К сожалению, за последние сутки количество инфицированных сотрудников увеличилось на три человека", - говорится в сообщении, размещенном в группе профсоюза в социальной сети "ВКонтакте".

Подчеркивается, что последний раз заболевшие работники были на своих рабочих местах в конце апреля, сейчас они изолированы в стационаре.

По данным профсоюза, еще 15 сотрудников "АвтоВАЗа" находятся на карантине, в том числе двое в Москве

"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей 18 мая после приостановки, которая действовала с 29 апреля по 17 мая, в том числе из-за праздников и корпоративного отпуска. С 29 июня "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault , Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти - "АвтоВАЗ" и в Ижевске - "Лада Ижевск".