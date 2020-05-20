Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T20:53
https://ria.ru/20200520/1571755529.html
Число больных COVID-19 работников "АвтоВАЗа" выросло до 14
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

Число больных COVID-19 работников "АвтоВАЗа" выросло до 14

20:52 20.05.2020 (обновлено: 20:53 20.05.2020)
319
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Число болеющих коронавирусом работников "АвтоВАЗа" выросло на 3, до 14, сообщил в среду официальный профсоюз завода.
Ранее в мае профсоюз проинформировал, что коронавирусом болеют 11 сотрудников завода. В марте также сообщалось, что COVID-19 был подтвержден у двоих работников, они уже выздоровели.
"Инфицированных сотрудников завода – 14. К сожалению, за последние сутки количество инфицированных сотрудников увеличилось на три человека", - говорится в сообщении, размещенном в группе профсоюза в социальной сети "ВКонтакте".
Подчеркивается, что последний раз заболевшие работники были на своих рабочих местах в конце апреля, сейчас они изолированы в стационаре.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По данным профсоюза, еще 15 сотрудников "АвтоВАЗа" находятся на карантине, в том числе двое в Москве.
"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей 18 мая после приостановки, которая действовала с 29 апреля по 17 мая, в том числе из-за праздников и корпоративного отпуска. С 29 июня "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России.
Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти - "АвтоВАЗ" и в Ижевске - "Лада Ижевск".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000100
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАвтоВАЗМоскваТольяттиИжевскОбщество
Рекомендуем
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
В США приняли акт об отчетности торгующих на биржах китайских компаний
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Петербурге проверяют объявление о передаче ребенка любым желающим
Сотрудники Росгвардии готовятся к патрулированию улиц в Москве
Росгвардия закупит тесты на антитела к коронавирусу для сотрудников
Центр телемедицины для пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19
Власти Москвы опровергли данные о плохой работе телемедицинского центра
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Белый дом подтвердил намерение Трампа провести очный саммит G7
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2"
Машина скорой помощи
В Подмосковье рассказали о ходе выплат медикам
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Коронавирус подтвердили у 160 пациентов в Коммунарке
Грозный
В Чечне запретили передвижения на время празднования Ураза-байрама
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
Купюры разного номинала и банковские карты
Эксперт: средняя российская семья может прожить на сбережения 63 дня
ВВС США опубликовали видео вылета самолета с аппаратами ИВЛ для России
ВВС США опубликовали видео вылета самолета с аппаратами ИВЛ для России
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Сотрудники ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
Самарская прокуратура проверит качество поставленных защитных костюмов
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Wintershall Dea выполнила обязательства по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния