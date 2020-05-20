Самарская прокуратура проверит качество поставленных защитных костюмов

САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку, в рамках которой проверит качество защитных костюмов, поставленных для медиков Самарской областной клинической больницы, работающих с больными коронавирусом, сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства региона.
"Прокуратурой Самарской области проводится анализ состояния законности в сфере исполнения законодательства по обеспечению прав граждан в условиях коронавируса. В связи с изложенным… организована проверка исполнения требований федерального законодательства при заключении и исполнении государственного контракта на поставку изолирующих костюмов в ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проверки прокуратура оценит качество защитных костюмов, а также соблюдения требований федерального законодательства о контрактной системе. "При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказано в релизе.
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