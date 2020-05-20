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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T20:43
https://ria.ru/20200520/1571755240.html
В Самарской области 66 пациентов выздоровели от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571745412_0:204:2962:1870_1036x0_80_0_0_f184bc1698601abe7a2be18f39163ee1.jpg
РИА Новости

В Самарской области 66 пациентов выздоровели от коронавируса

20:43 20.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Еще 66 жителя Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 485, сообщил в среду региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцатого мая в Самарской области вылечились 66 пациентов, в том числе четыре ребенка, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 485 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, 52 человека выписали из больниц, также выздоровели 14 человек, которые лечились дома.
В Самарской области подтверждено 1666 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
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