В Самарской области 66 пациентов выздоровели от коронавируса

САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Еще 66 жителя Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 485, сообщил в среду региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцатого мая в Самарской области вылечились 66 пациентов, в том числе четыре ребенка, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 485 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, 52 человека выписали из больниц, также выздоровели 14 человек, которые лечились дома.
В Самарской области подтверждено 1666 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.