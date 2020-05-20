Власти Москвы опровергли данные о плохой работе телемедицинского центра

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о некачественной работе телемедицинского центра и о том, что все поликлиники переоборудованы в КТ-центры, сообщается на сайте департамента.
"Информация о том, что пациенты с хроническими заболеваниями остались без помощи, абсолютно не соответствует действительности. В условиях пандемии коронавируса столичные медики продолжают оказывать медицинскую помощь по другим профилям и экстренную помощь. Если врач телемедицинского центра считает необходимым проведение осмотра пациента, например, при развитии сопутствующей патологии, он передает данные пациента в поликлинику, где он становится на контроль врача амбулатории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о том, что все поликлиники переоборудованы в КТ-центры, также не соответствует действительности. Так, амбулаторная помощь продолжает оказываться, а при появлении признаков заболевания пациенты могут по-прежнему вызвать врача на дом.
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