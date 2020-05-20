Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T20:38
https://ria.ru/20200520/1571754214.html
Власти Москвы опровергли данные о плохой работе телемедицинского центра
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569696409_0:108:3256:1940_1036x0_80_0_0_972d3e05daef8e312bfc74d778b66a71.jpg
РИА Новости

Власти Москвы опровергли данные о плохой работе телемедицинского центра

20:38 20.05.2020
590
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦентр телемедицины для пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19
Центр телемедицины для пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о некачественной работе телемедицинского центра и о том, что все поликлиники переоборудованы в КТ-центры, сообщается на сайте департамента.
"Информация о том, что пациенты с хроническими заболеваниями остались без помощи, абсолютно не соответствует действительности. В условиях пандемии коронавируса столичные медики продолжают оказывать медицинскую помощь по другим профилям и экстренную помощь. Если врач телемедицинского центра считает необходимым проведение осмотра пациента, например, при развитии сопутствующей патологии, он передает данные пациента в поликлинику, где он становится на контроль врача амбулатории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о том, что все поликлиники переоборудованы в КТ-центры, также не соответствует действительности. Так, амбулаторная помощь продолжает оказываться, а при появлении признаков заболевания пациенты могут по-прежнему вызвать врача на дом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
200009
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В Подмосковье рассказали о ходе выплат медикам
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Коронавирус подтвердили у 160 пациентов в Коммунарке
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число больных COVID-19 работников "АвтоВАЗа" выросло до 14
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Петербурге проверяют объявление о передаче ребенка любым желающим
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассчитывает провести саммит G7 "очень скоро"
Сотрудники Росгвардии готовятся к патрулированию улиц в Москве
Росгвардия закупит тесты на антитела к коронавирусу для сотрудников
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ
В Совбезе рассказали об изменениях в концепции общественной безопасности
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин: Москва пока находится на высокой стадии заболеваемости COVID-19
Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
Кабмин обсудит исполнение федерального бюджета за 2019 год
В Москве идет снег
На Москву обрушились сильные ливни
Власти Кубани ввели запрет на бронирование и заселение в гостиницы и санатории
Роспотребнадзор рекомендовал санаториям селить отдыхающих по отдельности
Беременная женщина
Омский Минздрав извинился перед женщинами, которых не пустили в роддом
Здание прокуратуры города Москвы
Прокуратура Москвы проверит сообщение о принуждении ребенка к сексу
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19, заявил Собянин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния