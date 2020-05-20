СК в Саратове начал проверку после ДТП с маршруткой

Ранее в среду на улице Танкистов 39-летний водитель "Газели", следовавшей по маршруту №99, по предварительным данным ГИБДД, в пути следования не справился с управлением и врезался в световую опору, в результате пострадали семь пассажиров: шесть женщин и один мужчина. По информации минздрава области, шесть человек после ДТП госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
"Следователями СК организована проверка факту ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Кировском районе Саратова… Следователи СК проводят осмотр места происшествия. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.