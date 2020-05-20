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2020-05-20T20:36
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СК в Саратове начал проверку после ДТП с маршруткой
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РИА Новости

СК в Саратове начал проверку после ДТП с маршруткой

20:36 20.05.2020
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© Фото : пресс-служба ОГИБДД по г.СаратовуНа месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Саратове
На месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Саратове
© Фото : пресс-служба ОГИБДД по г.Саратову
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове, где пострадали семь человек, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее в среду на улице Танкистов 39-летний водитель "Газели", следовавшей по маршруту №99, по предварительным данным ГИБДД, в пути следования не справился с управлением и врезался в световую опору, в результате пострадали семь пассажиров: шесть женщин и один мужчина. По информации минздрава области, шесть человек после ДТП госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
"Следователями СК организована проверка факту ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Кировском районе Саратова… Следователи СК проводят осмотр места происшествия. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
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