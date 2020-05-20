Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной

"С российской стороны подчеркнута готовность вместе с другими участниками "квартета" международных посредников продолжать оказывать содействие перезапуску мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на общепризнанной международно-правовой основе", - отмечается в сообщении МИД РФ.

Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.