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2020-05-20T20:30
https://ria.ru/20200520/1571753970.html
Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной
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РИА Новости

Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной

20:30 20.05.2020
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с израильским коллегой Габи Ашкенази подтвердил готовность Москвы продолжать содействовать диалогу между Израилем и Палестиной вместе с другими участниками "ближневосточного квартета", говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли. На заседании СБ ООН в среду спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал партнеров по "квартету" оперативно подготовить предложение, которое помогло бы в решении палестино-израильского конфликта.
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Между тем, источник сообщил РИА Новости, что телеконференция спецпредставителей "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС, ООН) может пройти на этой неделе.
"С российской стороны подчеркнута готовность вместе с другими участниками "квартета" международных посредников продолжать оказывать содействие перезапуску мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на общепризнанной международно-правовой основе", - отмечается в сообщении МИД РФ.
Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Сирии. В частности, подчеркивалась необходимость нормализации ситуации в стране политико-дипломатическими методами при уважении суверенитета и территориальной целостности САР и ликвидации террористической угрозы в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. Был затронут ряд других международных и региональных проблем, в том числе в контексте многостороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусом, отмечается в сообщении.
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Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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