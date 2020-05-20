Коронавирус подтвердили у 160 пациентов в Коммунарке

Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 240 пациентов с внебольничной пневмонией находятся в больнице в Коммунарке в Более 240 пациентов с внебольничной пневмонией находятся в больнице в Коммунарке в Москве , у 160 пациентов подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко

Ранее Проценко сообщал, что более 270 пациентов лечатся в Коммунарке, из них у 175 подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"Актуальность информации снижается, но все-таки..." - такой подписью сопроводил Проценко опубликованную вечером в среду в Facebook инфографику.

Согласно данным, которые опубликовал Проценко, на лечении находятся 245 пациентов с внебольничной пневмонией. У 160 человек подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 18 человек.