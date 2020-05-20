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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T20:26
https://ria.ru/20200520/1571753870.html
Коронавирус подтвердили у 160 пациентов в Коммунарке
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571340794_0:323:2932:1972_1036x0_80_0_0_c4ed5f7993dc7b0afbea1b8e5deee7f7.jpg
РИА Новости

Коронавирус подтвердили у 160 пациентов в Коммунарке

20:26 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 240 пациентов с внебольничной пневмонией находятся в больнице в Коммунарке в Москве, у 160 пациентов подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Ранее Проценко сообщал, что более 270 пациентов лечатся в Коммунарке, из них у 175 подтверждена новая коронавирусная инфекция.
"Актуальность информации снижается, но все-таки..." - такой подписью сопроводил Проценко опубликованную вечером в среду в Facebook инфографику.
Согласно данным, которые опубликовал Проценко, на лечении находятся 245 пациентов с внебольничной пневмонией. У 160 человек подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 18 человек.
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