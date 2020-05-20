Росгвардия закупит тесты на антитела к коронавирусу для сотрудников

"В настоящее время ведомством проводится закупка тест-систем для проведения в лабораториях госпиталей Росгвардии исследований на наличие у военнослужащих и сотрудников антител к коронавирусной инфекции", - сообщил он.

Также на базе Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора войск национальной гвардии сформирована лаборатория диагностики COVID-19. Её специалисты уже провели более двух тысяч тестов на наличие вируса у сотрудников и военнослужащих.