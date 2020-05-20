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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T20:20
https://ria.ru/20200520/1571753684.html
Росгвардия закупит тесты на антитела к коронавирусу для сотрудников
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570238947_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_1878acf1be6f9e8d6633717c73117055.jpg
РИА Новости

Росгвардия закупит тесты на антитела к коронавирусу для сотрудников

20:20 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники Росгвардии готовятся к патрулированию улиц в Москве
Сотрудники Росгвардии готовятся к патрулированию улиц в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Росгвардия закупает тесты на антитела к коронавирусу для военнослужащих и сотрудников, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"В настоящее время ведомством проводится закупка тест-систем для проведения в лабораториях госпиталей Росгвардии исследований на наличие у военнослужащих и сотрудников антител к коронавирусной инфекции", - сообщил он.
Также на базе Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора войск национальной гвардии сформирована лаборатория диагностики COVID-19. Её специалисты уже провели более двух тысяч тестов на наличие вируса у сотрудников и военнослужащих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ГрибакинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КоронавирусыОбщество
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