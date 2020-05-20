Священник: COVID-19 позволит людям и странам исправить недостатки

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пандемию коронавируса можно использовать для того, чтобы увидеть и исправить свои недостатки, это касается отдельных людей, семей, организаций и целых государств, заявил в среду председатель экспертного совета при патриархе по взаимодействию с исламским миром иеромонах Григорий (Матрусов).

"Все происходит по воле Творца. И не является исключением та ситуация, с которой мы столкнулись сейчас. Пандемия, продолжается не без воли Всевышнего. В этой связи каждому из нас нужно задуматься, почему это происходит", - сказал иеромонах Григорий, выступая на онлайн-конференции "Мусульманский мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального дистанцирования".

Он отметил, что если каждый взглянет в себя, то увидит много несовершенства.