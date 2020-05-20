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Религия и мировоззрение
2020-05-20T20:41
https://ria.ru/20200520/1571753464.html
Священник: COVID-19 позволит людям и странам исправить недостатки
https://cdn22.img.ria.ru/images/152931/22/1529312241_0:381:3199:2180_1036x0_80_0_0_61ef9e97de4464f0751b5bf531403e86.jpg
РИА Новости

Священник: COVID-19 позволит людям и странам исправить недостатки

20:15 20.05.2020 (обновлено: 20:41 20.05.2020)
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CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skylineПравославная церковь в Нью-Йорке
Православная церковь в Нью-Йорке
CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skyline
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пандемию коронавируса можно использовать для того, чтобы увидеть и исправить свои недостатки, это касается отдельных людей, семей, организаций и целых государств, заявил в среду председатель экспертного совета при патриархе по взаимодействию с исламским миром иеромонах Григорий (Матрусов).
"Все происходит по воле Творца. И не является исключением та ситуация, с которой мы столкнулись сейчас. Пандемия, продолжается не без воли Всевышнего. В этой связи каждому из нас нужно задуматься, почему это происходит", - сказал иеромонах Григорий, выступая на онлайн-конференции "Мусульманский мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального дистанцирования".
Он отметил, что если каждый взглянет в себя, то увидит много несовершенства.
"Проходя через это испытание (пандемией – ред.), люди могут лучше взглянуть на себя, увидеть свои слабости и просить у Всевышнего помощи, чтобы их преодолевать. Пандемия может помочь отдельному человеку, семье, организации и даже на государственном уровне увидеть свои слабости, исправить эти недостатки и с Божией помощью выйти их этого испытания более сильными, мудрыми, чистыми и дружными", - подытожил иеромонах.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
12 апреля, 15:13Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл: только Бог может остановить эпидемию
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