Спецрейс из Мальты доставил на родину 32 россиянина

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вывозной авиарейс с Мальты помог в среду вернуться на родину 32 жителям более чем десяти российских регионов, сообщает посольство России на Мальте.
"Двадцатого мая 2020 года состоялся вывозной авиарейс по маршруту Мальта-Ларнака-Москва. На родину вернулись 32 российских гражданина из более чем десяти регионов РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Twitter.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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