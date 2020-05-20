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2020-05-20T20:12
https://ria.ru/20200520/1571753327.html
Спецрейс из Мальты доставил на родину 32 россиянина
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РИА Новости

Спецрейс из Мальты доставил на родину 32 россиянина

20:12 20.05.2020
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CC BY 2.0 / Boris Kasimov / VallettaСтолица Мальты Валлетта
Столица Мальты Валлетта
CC BY 2.0 / Boris Kasimov / Valletta
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вывозной авиарейс с Мальты помог в среду вернуться на родину 32 жителям более чем десяти российских регионов, сообщает посольство России на Мальте.
"Двадцатого мая 2020 года состоялся вывозной авиарейс по маршруту Мальта-Ларнака-Москва. На родину вернулись 32 российских гражданина из более чем десяти регионов РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Twitter.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМальтаВ мире
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