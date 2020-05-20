Коронавирус выявили у 1548 российских военнослужащих

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1548 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 940 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"По состоянию на 20 мая... В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1548 военнослужащих с положительными результатами тестирования... Из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 387 человек; в изоляторах по месту службы – 475 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 17 человек; изолированы на дому – 669 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек находится в тяжелом состоянии, восемь - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровели 1019 человек.

"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 940 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 202 человека; в изоляторах по месту службы – 610 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 23 человека; изолированы на дому – 105 человек", - отмечается в сообщении.

Состояние здоровья военнослужащих нормальное, без симптоматических проявлений. Выздоровели 1311 человек.

Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлены 12 человек с коронавирусом, выздоровели 296.

"Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 393 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 45 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 43 человека; изолированы на дому – 303 человека; в изоляторах – два человека", - сообщает министерство.