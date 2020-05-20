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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T20:35
https://ria.ru/20200520/1571753076.html
Коронавирус выявили у 1548 российских военнослужащих
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571745412_0:204:2962:1870_1036x0_80_0_0_f184bc1698601abe7a2be18f39163ee1.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1548 российских военнослужащих

20:05 20.05.2020 (обновлено: 20:35 20.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1548 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 940 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"По состоянию на 20 мая... В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1548 военнослужащих с положительными результатами тестирования... Из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 387 человек; в изоляторах по месту службы – 475 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 17 человек; изолированы на дому – 669 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что один человек находится в тяжелом состоянии, восемь - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровели 1019 человек.
"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 940 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 202 человека; в изоляторах по месту службы – 610 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 23 человека; изолированы на дому – 105 человек", - отмечается в сообщении.
Состояние здоровья военнослужащих нормальное, без симптоматических проявлений. Выздоровели 1311 человек.
Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлены 12 человек с коронавирусом, выздоровели 296.
"Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 393 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 45 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 43 человека; изолированы на дому – 303 человека; в изоляторах – два человека", - сообщает министерство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
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