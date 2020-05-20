Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке

БЕЙРУТ, 20 мая — РИА Новости. Солдаты сирийской армии заблокировали проезд колонны бронетехники армии США в районе города Тель-Тамр провинции Солдаты сирийской армии заблокировали проезд колонны бронетехники армии США в районе города Тель-Тамр провинции Эль-Хасаке , сообщает информагентство САНА

Американские военные были вынуждены развернуться.

Агентство также опубликовало фотографии, на которых видно, как несколько сирийских военных вышли на дорогу у блокпоста с государственным флагом Сирии в поселении Ум Эль-Хейр.

Сообщения о подобных случаях на севере Сирии поступают регулярно. Более того, СМИ писали о нападениях неизвестных вооруженных отрядов на американских военнослужащих в Эль-Хасаке и соседнем Дейр-эз-Зоре

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков.

Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.