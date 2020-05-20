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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-20T22:32
https://ria.ru/20200520/1571752945.html
Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564338615_0:109:1877:1165_1036x0_80_0_0_bca4efac00b7f7828b784b37f7ae933d.jpg
РИА Новости

Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке

20:01 20.05.2020 (обновлено: 22:32 20.05.2020)
13826
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенный патруль США
Военный патруль США
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военный патруль США. Архивное фото
БЕЙРУТ, 20 мая — РИА Новости. Солдаты сирийской армии заблокировали проезд колонны бронетехники армии США в районе города Тель-Тамр провинции Эль-Хасаке, сообщает информагентство САНА.
Американские военные были вынуждены развернуться.
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Агентство также опубликовало фотографии, на которых видно, как несколько сирийских военных вышли на дорогу у блокпоста с государственным флагом Сирии в поселении Ум Эль-Хейр.
Сообщения о подобных случаях на севере Сирии поступают регулярно. Более того, СМИ писали о нападениях неизвестных вооруженных отрядов на американских военнослужащих в Эль-Хасаке и соседнем Дейр-эз-Зоре.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков.
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.
В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.
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Война в СирииЭль-ХасакеСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Осталось слово за Европой. Пора бы и ей освободится от сапога солдата армии США.
20 мая, 20:58
Андрей Романов
2210001
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