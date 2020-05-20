Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке

БЕЙРУТ, 20 мая — РИА Новости. Солдаты сирийской армии заблокировали проезд колонны бронетехники армии США в районе города Тель-Тамр провинции Эль-Хасаке, сообщает информагентство САНА.
Американские военные были вынуждены развернуться.
Агентство также опубликовало фотографии, на которых видно, как несколько сирийских военных вышли на дорогу у блокпоста с государственным флагом Сирии в поселении Ум Эль-Хейр.
Сообщения о подобных случаях на севере Сирии поступают регулярно. Более того, СМИ писали о нападениях неизвестных вооруженных отрядов на американских военнослужащих в Эль-Хасаке и соседнем Дейр-эз-Зоре.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков.
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.
В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.