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2020-05-20T19:55
https://ria.ru/20200520/1571752701.html
Гендиректор ВОЗ отказался комментировать ультиматум Трампа
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РИА Новости

Гендиректор ВОЗ отказался комментировать ультиматум Трампа

19:55 20.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не стал комментировать письмо президента США Дональда Трампа с ультиматумом в свой адрес.
"Мы получили письмо, и мы им занимаемся", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать послание американского президента.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которых требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусДональд ТрампВОЗСШАВ мире
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