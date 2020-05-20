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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T19:55
https://ria.ru/20200520/1571752675.html
Роспотребнадзор рекомендовал санаториям селить отдыхающих по отдельности
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569291213_0:0:3056:1718_1036x0_80_0_0_26ef5783e7a00471ff22ebb8eeab2d27.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рекомендовал санаториям селить отдыхающих по отдельности

19:55 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВласти Кубани ввели запрет на бронирование и заселение в гостиницы и санатории
Власти Кубани ввели запрет на бронирование и заселение в гостиницы и санатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует размещать отдыхающих в санатории по одному в номере, исключение - семьи, следует из рекомендаций ведомства по организации санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
"Заполнение номеров целесообразно проводить не более одного человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи", - говорится в рекомендациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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