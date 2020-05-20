Власти отобрали у украинца собаку за долги и выставили на торги

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На онлайн-платформе украинского Министерства юстиции "Сетам" проходят аукционы, на которых продают собак, арестованных государственными исполнителями за долги хозяев. Об этом сообщило агентство "Украинские новости".
Так, на 22 мая запланирован аукцион по продаже пит-бультерьера. Согласно информации, на торги выставлен кобель 2015 года рождения светло-тигрового окраса.
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Пса арестовали вместе с имуществом должника — жителя Донецкой области.
Торги стартуют с цены 112,5 гривен (примерно 300 рублей). Пока на аукционе не зарегистрировалось ни одного участника.
В мае планируют провести еще один аукцион с живым "лотом" — восточноевропейской овчаркой, которую конфисковали у жителя города Хмельницкого.
Объявление о продаже собаки породы восточноевропейская овчарка
На этом аукционе уже не раз продавали животных. Так, 4 мая здесь купили за 500 гривен рыжую овчарку из Одесской области.