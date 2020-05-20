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2020-05-20T20:33
https://ria.ru/20200520/1571752349.html
Власти отобрали у украинца собаку за долги и выставили на торги
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РИА Новости

Власти отобрали у украинца собаку за долги и выставили на торги

19:47 20.05.2020 (обновлено: 20:33 20.05.2020)
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© Фото : ДП "СЕТАМ"Объявление о продаже собаки породы питбультерьер
Объявление о продаже собаки породы питбультерьер
© Фото : ДП "СЕТАМ"
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На онлайн-платформе украинского Министерства юстиции "Сетам" проходят аукционы, на которых продают собак, арестованных государственными исполнителями за долги хозяев. Об этом сообщило агентство "Украинские новости".
Так, на 22 мая запланирован аукцион по продаже пит-бультерьера. Согласно информации, на торги выставлен кобель 2015 года рождения светло-тигрового окраса.
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Торги стартуют с цены 112,5 гривен (примерно 300 рублей). Пока на аукционе не зарегистрировалось ни одного участника.
В мае планируют провести еще один аукцион с живым "лотом" — восточноевропейской овчаркой, которую конфисковали у жителя города Хмельницкого.
© Фото : ДП "СЕТАМ"Объявление о продаже собаки породы восточноевропейская овчарка
Объявление о продаже собаки породы восточноевропейская овчарка
© Фото : ДП "СЕТАМ"
Объявление о продаже собаки породы восточноевропейская овчарка
На этом аукционе уже не раз продавали животных. Так, 4 мая здесь купили за 500 гривен рыжую овчарку из Одесской области.
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Ситуация на УкраинеХмельницкий (город)Министерство юстиции УкраиныОдесская областьДонецкая областьВ мире
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ТМТоварищ Мaузер
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