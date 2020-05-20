Власти отобрали у украинца собаку за долги и выставили на торги

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На онлайн-платформе украинского Министерства юстиции "Сетам" проходят аукционы, на которых продают собак, арестованных государственными исполнителями за долги хозяев. Об этом сообщило агентство " На онлайн-платформе украинского Министерства юстиции "Сетам" проходят аукционы, на которых продают собак, арестованных государственными исполнителями за долги хозяев. Об этом сообщило агентство " Украинские новости ".

Так, на 22 мая запланирован аукцион по продаже пит-бультерьера. Согласно информации, на торги выставлен кобель 2015 года рождения светло-тигрового окраса.

Пса арестовали вместе с имуществом должника — жителя Донецкой области.

Торги стартуют с цены 112,5 гривен (примерно 300 рублей). Пока на аукционе не зарегистрировалось ни одного участника.

В мае планируют провести еще один аукцион с живым "лотом" — восточноевропейской овчаркой, которую конфисковали у жителя города Хмельницкого.