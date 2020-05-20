ВОЗ в ближайшее время начнет оценку своей деятельности в период COVID-19

"Мы сделаем это в самое ближайшее время", - сказал он.

Он напомнил, что ранее уже проводилась предварительная оценка действий ВОЗ в первые четыре месяца нынешнего года. Однако более тщательная проверка будет проведена, как только будет возможно это сделать.