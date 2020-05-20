ВОЗ в ближайшее время начнет оценку своей деятельности в период COVID-19

ЖЕНЕВА, 20 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ в ближайшее время начнет оценку своей деятельности в период пандемии COVID-19, заявил на брифинге в среду в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы сделаем это в самое ближайшее время", - сказал он.
Он напомнил, что ранее уже проводилась предварительная оценка действий ВОЗ в первые четыре месяца нынешнего года. Однако более тщательная проверка будет проведена, как только будет возможно это сделать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.