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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T19:46
https://ria.ru/20200520/1571752269.html
ВОЗ в ближайшее время начнет оценку своей деятельности в период COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

ВОЗ в ближайшее время начнет оценку своей деятельности в период COVID-19

19:45 20.05.2020 (обновлено: 19:46 20.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ в ближайшее время начнет оценку своей деятельности в период пандемии COVID-19, заявил на брифинге в среду в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы сделаем это в самое ближайшее время", - сказал он.
Он напомнил, что ранее уже проводилась предварительная оценка действий ВОЗ в первые четыре месяца нынешнего года. Однако более тщательная проверка будет проведена, как только будет возможно это сделать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЖенева (город)В мире
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