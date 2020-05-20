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2020-05-20T19:45
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Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора
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РИА Новости

Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора

19:45 20.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Милоша Вагнера новым заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Вагнера Милоша Эдуардовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - говорится в документе.
Андрей Липов
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Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Политика
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