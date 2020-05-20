Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T20:30
https://ria.ru/20200520/1571752153.html
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_80:0:2841:1553_1036x0_80_0_0_62a08927ca5b1b701bba1a29426eebb9.jpg
РИА Новости

МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube

19:42 20.05.2020 (обновлено: 20:30 20.05.2020)
23325
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
Ранее стало известно, что сервис удалил аккаунты крымского телеканала "Крым 24", а также информагентств Anna News и News Front.
Логотип YouTube
Вчера, 15:01
В Мосгорсуд подали иск с требованием заблокировать YouTube в России
В дипведомстве отметили, что такое решение было принято "под явно надуманным предлогом "нарушения правил хостинга".
Дипломаты напомнили, что "Крым 24" — один из самых популярных источников информации на полуострове, после блокировки около 30 тысяч подписчиков лишились доступа к видеоматериалам, имевшим десятки миллионов просмотров.

"То, что YouTube не предоставил никаких убедительных фактов, объясняющих свои действия, а также тот факт, что обращение команды телеканала до сих пор остается без ответа, является неприемлемым", — подчеркнули на Смоленской площади.

Там отметили, что расценивают действия видеохостинга как акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов подконтрольными США интернет-платформами.
МИД также указал, что политика американских властей грубо нарушает международные обязательства США по обеспечению свободного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений.
Видеохостинг YouTube наряду с Google входит в холдинговую компанию Alphabet.
Кресла для судей в зале заседаний
Вчера, 13:51
ТРК "Крым" намерена подать в суд на YouTube за удаление аккаунта
2977241014947
Обсудить 88
Крым 24 (телеканал)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)YouTubeGoogleВ мире
Популярные комментарии
Вот так бывает, когда пользуешься заокеанскими видеохостингами или заокенскими денежными знаками, кто платит тот и девушку танцует.
20 мая, 20:02
prognoz38m
11341108
Наглядный минус облачных сервисов, хозяин барин! Используйте свои сервера или Российский видео хостинг.
20 мая, 20:02
Виталий Алексеев
94310013
Рекомендуем
Военный патруль США
Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"
Природа на Фиджи
Застрявший на Фиджи россиянин рассказал о "жизни в раю"
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В ГД призвали бойкотировать YouTube из-за удаления аккаунта "Крым 24"
Автомобили полиции
Три человека получили ранения при стрельбе на юго-востоке Москвы
Военная техника ополчения ДНР во время учений
В ДНР вооружение и технику привели в боевое состояние
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Логотип YouTube
В СЖР прокомментировали блокировку канала "Крым 24" на Youtube
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий политолог оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017
Гендиректор ВОЗ отказался комментировать ультиматум Трампа
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев вступился за Мясникова после фразы "Кому положено — помрут"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния