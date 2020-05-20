МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
Ранее стало известно, что сервис удалил аккаунты крымского телеканала "Крым 24", а также информагентств Anna News и News Front.
В дипведомстве отметили, что такое решение было принято "под явно надуманным предлогом "нарушения правил хостинга".
Дипломаты напомнили, что "Крым 24" — один из самых популярных источников информации на полуострове, после блокировки около 30 тысяч подписчиков лишились доступа к видеоматериалам, имевшим десятки миллионов просмотров.
"То, что YouTube не предоставил никаких убедительных фактов, объясняющих свои действия, а также тот факт, что обращение команды телеканала до сих пор остается без ответа, является неприемлемым", — подчеркнули на Смоленской площади.
Там отметили, что расценивают действия видеохостинга как акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов подконтрольными США интернет-платформами.
МИД также указал, что политика американских властей грубо нарушает международные обязательства США по обеспечению свободного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений.
Видеохостинг YouTube наряду с Google входит в холдинговую компанию Alphabet.