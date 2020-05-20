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2020-05-20T19:37
https://ria.ru/20200520/1571752071.html
Комитет сената США поддержал вызов свидетеля по делу Байдена-младшего
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РИА Новости

Комитет сената США поддержал вызов свидетеля по делу Байдена-младшего

19:37 20.05.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
Хантер Байден
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Хантер Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам проголосовал за вызов свидетеля по делу Хантера Байдена, сына вероятного кандидата Демократической партии на выборах президента Джо Байдена, свидетельствуют результаты голосования.
Председатель комитета Рон Джонсон может теперь вызвать для дачи показаний пиар-фирму Blue Star Strategies и затребовать у нее документы. Эта фирма работала с украинской компанией Burisma, в совете директоров которой заседал Хантер Байден.
Республиканцы подозревают, что Байден-младший получил "теплое местечко" в Burisma ради влияния украинских властей на его отца, тогдашнего вице-президента США. Кроме того, республиканцы подозревают, что вмешательство Байдена-старшего могло привести к увольнению генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего до этого деятельность Burisma. Джо Байден все это отрицает, а его союзники-демократы винят республиканцев в политизированном расследовании против Байдена.
Демократы уже добились в прошлом году импичмента президенту Дональду Трампу в палате представителей по обвинению в том, что тот пытался в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским повлиять на расследование в отношении Байдена. Сенат оправдал Трампа голосами его однопартийцев-республиканцев.
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Хантер БайденВиктор ШокинВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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